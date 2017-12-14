السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ستقدم “ أدلة دامغة ” ضد إيران

ستقدم السفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي “أدلة دامغة” بأن إيران حاولت تغطية انتهاكات لالتزاماتها الدولية، بحسب ما اعلنت البعثة الدبلوماسية الأمريكية.

وستعقد هايلي الخميس مؤتمرا صحافيا في واشنطن حول إيران يتناول “انشطتها المستمرة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط ومناطق اخرى في العالم”.

وتتهم الولايات المتحدة والسعودية إيران بتسليح الحوثيين في اليمن الذين اطلقوا صاروخا تم اعتراضه قرب مطار الرياض في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

واعلنت البعثة في بيان أن “السفيرة هايلي ستقدم أدلة دامغة بأن إيران تعمدت انتهاك التزاماتها الدولة وحاولت التغطية على هذه الانتهاكات وفشلت في ذلك”.

ودعت هايلي مجلس الأمن التابع للامم المتحدة إلى مزيد من التشدد حيال ايران متهمة طهران باجراء صفقات اسلحة غير شرعية في اليمن ولبنان وسوريا.

وجاء في تقرير سري عرض على مجلس الأمن أن خبراء أمميين عاينوا شظايا صواريخ اطلقت على السعودية تبين ان “مصدرها واحد” ولكن لم تتوفر ادلة ثابتة حول ما إذا كانت اتت من مزود ايراني.

وقال الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس إن الخبراء لم ينتهوا من تحليل المعلومات.

وكان فريق آخر من الخبراء الأمميين عاينوا بين 17 و21 تشرين الثاني/ نوفمبر شظايا صواريخ اطلقت من اليمن على السعودية قد وجدوا صلة محتملة لهذه الصواريخ مع مصنّع ايراني هو “مجموعة الشهيد باقري الصناعية”، التي يرد اسمها على اللائحة السوداء للعقوبات الأممية.

ووجد الخبراء الذين يقدمون تقريرهم الى لجنة العقوبات مكونا يحمل شعارا مشابها لشعار المجموعة التابعة لمنظمة الصناعات الجوية الايرانية.

وقال غوتيريش في تقريره إن الخبراء شاهدوا الشعار وانهم لم ينتهوا من تحليل المعلومات.

وفرض التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين حصارا جويا وبحريا وبريا على اليمن بعد إطلاق الصاروخ على الرياض، مشيرا إلى مخاوف من أن أسلحة يتم تهريبها إلى اليمن.(AFP)