السويد : تظاهرات طلابية لمطالبة السلطات بقبول طلبات لجوء أطفال

تظاهر طلاب في المرحلة الثانوية في 15 مدينة سويدية، أول أمس الثلاثاء، لمطالبة السلطات بالموافقة على طلبات لجوء أطفال أفغان بالبلاد.

ورفع متظاهرون تجمعوا في ميدان مدبورغاربلاستن بالعاصمة ستوكهولم، لافتات كتب عليها “لا أحد غير قانوني”، و”الطلاب إلى جانب الشباب اللاجئين”، و”أوقفوا ترحيل الشباب”.

وقالت متحدثة جمعية الشباب في السويد (مدنية) فاطمة خافاري، في كلمة ألقتها خلال التظاهرة في الميدان المذكور، إنه من غير الممكن سلب حرية العيش في مكان آمن لأحد، وإنه ينبغي منح اللاجئين إقامات دائمة وليس مؤقتة.

وبحسب إحصاءات مكتب الهجرة السويدي، فإن 31 ألفا و25 طفلا تقدموا بطلبات لجوء في السويد قبل 2015، إلا أن سلطات البلاد وافقت على طلبات 13 ألفا و500 منهم فقط.

وأشار المكتب إلى أن السلطات السويدية رفضت طلبات 11 ألف طفل، فيما مسحت بيانات آخرين بسبب فقدانهم.

وأضافت أن 10 آلاف طفل لجأ إلى السويد خلال العامين الماضي والجاري، وأنه تم رفض طلبات حوالي 8 آلاف من الأطفال القادمين إلى البلاد من دول مختلفة ما عدا السوريين منهم. (ANADOLU)