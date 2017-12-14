المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية : ألمانيا تسير في درب الازدهار الاقتصادي .. و هذه هي الأسباب

المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية : ألمانيا تسير في درب الازدهار الاقتصادي .. و هذه هي الأسباب

جاء في أحدث تنبؤ للمعهد الألماني للبحوث الاقتصادية “DIW” بشأن الوضع المستقبلي للاقتصاد الألماني، والذي نشرت أهم محاوره في برلين، الأربعاء، أنه بجانب الاستهلاك الفردي وقوة التصدير ستزداد أيضا استثمارات الشركات، كما سترتفع معدلات التشغيل ودخول العاملين.

وقال رئيس المعهد، مارسل فراتشر إن ألمانيا تسير في درب الازدهار الاقتصادي.

ورفع المعهد توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا هذا العام والعام المقبل، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة النمو 2.2 في المائة لكل من عام 2017 وعام 2018، بعد أن كانت 1.9 في المائة لكل منهما.

وعزا خبراء المعهد رفع توقعاتهم إلى المسار الجيد للاقتصاد العالمي، الذي يستفيد منه الاقتصاد الألماني القوي في الصادرات، وكذلك إلى الاستهلاك الفردي القوي، وانتعاش قطاع البناء وطلبيات المصانع.

ويتوقع المعهد ارتفاع معدل التضخم خلال هذا العام والعام المقبل إلى 1.7 في المائة، معتبرا في المقابل ذلك معدلا معتدلا.

ويقيم المعهد وضع سوق العمل بالجيد، حيث قال فراتشر “سيجرى توظيف المزيد من الأفراد، وسيشكل المهاجرون نصفهم تقريبا… بدون الهجرة القوية من دول أوروبية لن يكون مسار الاقتصاد الألماني جيدا”.

وأشار المعهد إلى أنه لا يمكن استبعاد بعض المخاطر العالمية على الاقتصاد الألماني، مثل التوجه نحو الانعزال الاقتصادي في الولايات المتحدة والآثار السلبية الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. (DPA – DW)