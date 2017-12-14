الممثلة السورية ” كندة حنا ” تتغنى بـ ” الجيش الباسل ” في حمص .. و عنصر من الجيش ” يقدحها موال ” ( فيديو )

الممثلة السورية ” كندة حنا ” تتغنى بـ ” الجيش الباسل ” في حمص .. و عنصر من الجيش ” يقدحها موال ” ( فيديو )

تغنت الممثلة الموالية “كندة حنا” بالميليشيات المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، خلال وجودها في منطقة “قصر الحير الغربي” بحمص، يوم الأربعاء.

ونشرت حنا مقطعاً مصوراً جمعها بعناصر من “الجيش” عبر صفحتها في انستغرام، وعلقت عليه بالقول: “عيد الميلاد قرب وإنشالله تكون سنة خير وحب وسلام على سورية واهلها من كل الطوائف وكل الديانات وكل الاختلافات نرجع شعب واحد تحت سما سورية امنا كلنا #جيشنا_الباسل #كندة_حنا #سورية #حمص”.

ويظهر في المقطع المصور أحد عناصر الجيش وهو يغني موالاً لحنا جاء فيه: “عيونك سحر يا آنسة كندة و عيونك بريقة .. ويا جنس حوا شو تحبوا العذاب”.