باحثون : إذا كان الأكل حاجة فالجوع ضرورة !

اكتشفت مجموعة من الباحثين من المعهد الوطني لمشاكل #الشيخوخة في الولايات المتحدة الأمريكية الفوائد الكبيرة للصيام في تحسين العديد من الوظائف الحيوية عند الثدييات.

فقد طور العلماء نظاما غذائيا لـ 40 من فئران التجارب، إذ تم إطعامها يوما وتجويعها في اليوم التالي لفترة من الزمن.

ووجد الباحثون بعد ذلك أن هذا التنظيم الغذائي الجديد، ساعد على زيادة انتباه الفئران ووعيها لتفاصيل المحيط الذي تعيش فيه. وزادت هذه الحمية الغذائية أيضا من نشاط أجزاء الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والتعلم وحسّنت القدرات المعرفية لديها، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، وتبين ارتفاع تركيز بروتين “BDNF” عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ بنسبة 50%، والمسؤول عن تحفيز تطور الخلايا العصبية وارتفاع عدد التشابكات العصبية التي تلعب دورا هاما في عملية “التواصل” بين تلك الخلايا.

ووفقا للعلماء فإن منع الطعام عن الجسم لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 ساعة، يساعد على حرق الدهون المخزنة، بتحويلها أولا إلى كيتونات، تؤثر بدورها على الخلايا العصبية وتجبرها على إنتاج “BDNF”. ويأمل الباحثون في أن تساعد نتائج هذه الدراسة في تأخير أمراض الشيخوخة المرتبطة بالجهاز العصبي لدى البشر.