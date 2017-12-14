باريس سان جيرمان يتوصل إلى اتفاق مع ” فيراتي البرازيل “

توصل لاعب وسط فلوميننسي الدفاعي، البرازيلي ويندل، إلى اتفاق للانضمام إلى #باريس_سان_جيرمان الفرنسي بدءاً من يناير (كانون الثاني)، ليحقق “حلماً” بحسب ما قال وكيله كارلوس هنريكي لصحيفة ليكيب الفرنسية.

وبحال عدم قدومه إلى باريس الشتاء المقبل، قد يعار ابن العشرين سنة لستة أشهر إلى بورتو البرتغالي مثلاً، “للتأقلم مع الكرة الأوروبية”، بحسب ما قال إنتيرو هنريكي المدير الرياضي لسان جيرمان للصحيفة الرياضية اليومية.

وقال وكيله: “أيا يكن خيار باريس سان جيرمان، هذا حلم سيتحقق، ويندل جاهز، لديه نفس أسلوب (الإيطالي ماركو) فيراتي، لديه الكثير من الشخصية ويلعب من قلبه، شاهده إنتيرو هنريكي كثيراً وهو يلعب”.

وسيكون سان جيرمان بحاجة لتدعيم وسطه في ظل تقدم الإيطالي تياغو موتا بالعمر (35 عاماً)، والغائب راهناً لإصابته في ركبته اليمنى، ويتبادل أدريان رابيو والأرجنتيني جوفاني لو سيلسو المشاركة بدلاً منه. ( AFP )