بالفيديو .. طبق طائر يتبع طائرة ركاب في سماء بريطانيا

في مشهد مثير للدهشة، رصد أحد الركاب بهاتفه النقال، جسماً غامضاً وهو يطير بالقرب من الطائرة التي كانت تحلق على علو شاهق في سماء #بريطانيا .

وقد أظهر مقطع الفيديو الذي نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، الجسم الطائر الغريب وهو يتتبع بسرعة كبيرة الطائرة التي كانت تحلق فوق الغيوم. ولم تضح ماهية الجسم الغريب، الذي فاجأ الركاب وأحدث حالة من الذعر والصدمة في صفوفهم.

وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها جسم غريب في سماء بريطانيا، حيث شوهدت أضواء غريبة تشبه أضواء الصحون الطائرة تحوم في سماء مدينة كنت الأسبوع الماضي، ما دفع السكان المحليين للاعتقاد بأن رجال الفضاء يحومون في سماء بلادهم، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، وقام غرانت بريندان بتصوير أضواء غريبة وهي تتحرك في السماء بصمت، بالقرب من منزله في منطقة رامسغيت.

وتعتبر مدينة كنت وجهة شائعة للأجسام الغريبة، ففي فبراير (شباط) الماضي، شوهدت مجموعة من ستة أضواء غامضة تحوم في السماء لمدة نصف ساعة. ونفت وزارة الدفاع البريطانية التي تدير مواقع تدريب قريبة، أي علاقة لها بهذه الأضواء التي لا تزال مجهولة المصدر، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.