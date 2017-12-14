بالفيديو .. قرش أبيض يفاجئ غواصاً في قعر البحر

تمكن الغواصون من تصوير فيديو لقائهم المفاجئ بقرش أبيض عملاق بالقرب من شاطئ #جنوب_أفريقيا ثم قاموا بنشره على “يوتيوب”.

وأظهر مقطع الفيديو اقتراب القرش الكبير من غواص، وفق ما ذكرت قناة العربية السعودية، وبدا أن القرش يستعد للهجوم، لكنه تراجع عن استهداف الغواص في اللحظة الأخيرة وغير مساره.

يذكر أن ابن الغواص هو من صور الحادثة ونشر مقطع الفيديو أولا على “فيسبوك” ثم أعاد نشره على “يوتيوب”.

وتباينت ردود أفعال المتابعين على الإنترنت، فمنهم من رأى أن القرش كان عازما بالفعل على مهاجمة الغواص، واعتقد آخرون أنه كان يلهو فحسب.