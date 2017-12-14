برشلونة يدافع عن ميسي و يرد على تصريح رونالدو الاستفزازي

برشلونة يدافع عن ميسي و يرد على تصريح رونالدو الاستفزازي

رد نادي #برشلونة الإسباني، على التصريحات التي أطلقها اللاعب البرتغالي #كريستيانو_رونالدو عقب تتويجه بالكرة الذهبية الخامسة، الخميس الماضي، حيث قال “أنا الأفضل في التاريخ”.

وجاء الرد على لسان جوسيب بيبس، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي برشلونة، الذي قال في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية :”أحترم الكرة الذهبية وكريستيانو رونالدو، ودائماً نحن نعتبره لاعبا ومنافسا كبيرا”.

واستطرد بييس، وفق ما نقلت صحيفة إيلاف:” هنا في كامب نو نستطيع أن نرى أفضل لاعب في التاريخ كل 15 يوماً وهو ليونيل ميسي”.

وكان كريستيانو رونالدو قد تسلم، الخميس الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس، جائزة “الكرة الذهبية” لأفضل لاعب في العالم لسنة 2017، التي تمنحها مجلة ” فرانس فوتبول” ، وذلك للمرة الخامسة في تاريخه، معادلاً بذلك رقم غريمه التقليدي ، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يُشار أنّ رونالدو قد نال أيضاً، جائزة “الأفضل” التي يمنحها الإتحاد الدولي لكرة القدم،لأفضل لاعب في العالم، وذلك في مرتين متتاليتين، عامي 2016 و 2017، فيما لم يتحصل ميسي بعد على هذا اللقب.