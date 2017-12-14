جون مكين في مستشفى عسكري للتعافي من آثار جانبية للعلاج من السرطان

جون مكين في مستشفى عسكري للتعافي من آثار جانبية للعلاج من السرطان

قال مكتب السناتور الأمريكي جون مكين إنه في مستشفى عسكري خارج واشنطن للتعافي من آثار جانبية للعلاج من السرطان.

وأضاف بيان صادر عن المكتب يوم الثلاثاء أن مكين (81 عاما) الذي جرى تشخيص إصابته بسرطان المخ خلال الصيف الماضي سيعود إلى عمله في أقرب وقت ممكن.

وقال البيان “يتلقى السناتور مكين حاليا العلاج في مركز وولتر ريد الطبي للتعافي من آثار جانبية عادية لعلاجه المستمر من السرطان. يتطلع السناتور مكين إلى العودة للعمل في أقرب وقت ممكن”.

وتبين أن مكين، وهو سناتور جمهوري عن ولاية أريزونا خاض انتخابات الرئاسة في 2008 لكنه لم ينجح، مصاب بورم شرس في المخ وذلك بعدما خضع لجراحة في يوليو تموز لإزالة تجمع دموي فوق عينه اليسرى.

ويخضع مكين للعلاج الكيماوي والإشعاعي في منطقة واشنطن مع استمرار عمله في مجلس الشيوخ. وتغيب مكين عن إجراءات تصويت في المجلس هذا الأسبوع.

وانتخب مكين العام الماضي لفترة سادسة في مجلس الشيوخ الأمريكي.(REUTERS)