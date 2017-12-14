دي ميستورا يستجدي بوتين إقناع بشار الأسد بعدم إضاعة الوقت .. و هذا ما سيحصل في سوريا ” إن لم نتوصل إلى السلام “

14 ديسمبر، 2017
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قال المبعوث الدولي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا في مقابلة مع التلفزيون السويسري العام “ار تي اس”، الأربعاء، إن الانتصار العسكري ليس “كافيا”، كما ثبت من الفوضى التي أعقبت في ليبيا سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

وأضاف دي ميستورا أنه بعد الانتصار العسكري الذي أعلنه بوتين في سوريا “لا بد من العمل فورا على اطلاق عملية سياسية تضم الجميع لكي يكون هناك دستور جديد وانتخابات جديدة”.

واعتبر أن على بوتين “إقناع الحكومة (السورية) بأنه لم يعد هناك من مجال لإضاعة الوقت”.

وأضاف المبعوث الأممي “يمكن أن يعتقد البعض أنه انتصر في حرب ميدانية، إلا أن الأمر مؤقت، ولا بد من كسب السلام، ولتحقيق ذلك لا بد من الشجاعة لدفع الحكومة اللي الموافقة على وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات جديدة بالتعاون مع الأمم المتحدة”.

وبعد أن أبرز خارطة لسوريا تتضمن مناطق انتشار قوات النظام وفصائل المعارضة والجهاديين قال “في حال لم نتوصل إلى السلام سريعا فإننا سنصل إلى تفتيت سوريا”. (AFP – REUTERS)

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3 آراء على “دي ميستورا يستجدي بوتين إقناع بشار الأسد بعدم إضاعة الوقت .. و هذا ما سيحصل في سوريا ” إن لم نتوصل إلى السلام “”

  2. كذاب والله يلعنك ويلعن كل واحد من المعارضة بيرضا يشارك بأي شي معك يا منافق
    مبارح كانت المعارضة بالنسبة الك ليست لها اي تمثيل دولي ويجب ان ترضا بالاسد وهلئ تغير الوضع؟
    على مين عم تضحك؟ شو مفكرنا افارقة نحنا؟ حبيبي نحنا شعوب ما بينضحك علينا بهالحكي وان انضحك على اجدادنا وقت زمن الاستعمار ما عاد يضحك علينا هلئ
    بتمنى من كل المعارضة تطلع وتنهي اي شي بيتعلق بالحوار السياسي, خلص الشغلة محكومة, دي مستورا عم يحاول يماطل ليوصل للشي يلي قالو مبارح, “يجب ان تقبلو بالاسد وما الكم الا تعديل الدستور الفاسد” مو تغيير حتى

    انضحك عالفلسطينيين بس فشرت ينضحك عالسوريين
    نحنا مو غنم عن الغرب, العرب اشرف واذكى شعوب الارض وما عاد ينطلي علينا كذبكم

    انا كسوري من دمشق مستعد تتقسم سوريا ولا اني اقبل ببقاء الاسد, نحنا شعب “ما بشمل كل السوريين” ما منرضا الا نعيش بكرامة وبس جوا ولا برا سوريا
    يعني لو تقسمت سوريا وكان فيها منطقة حرة اني عيش فيها وابنيها متل ما بنت كوريا الجنوبية بلدها وتركو كوريا الشمالية بتخلفها اشرف عندي من اني عيش ذليل بدمشق
    يلي طلعو على المانيا هدول ناس ما رضيت تعيش بذل واللاجئ السوري عندي اشرف من اي سوري رضيان بالوضع الحالي
    والحلبي يلي اختار يطلع عادلب ولا انو يعد بالمصالحة تبع حلب عندو كرامة اكتر من يلي اختار يعد مذلول حتى لو ببيتو, نحنا ما منلحق ارض ولا بيت
    نحنا منحلق كرامة والشعب السوري قالها نحنا ما ممنذل وهاد الشي ما لح يتغير لو شو ما بيصير
    وكل يلي رضي بهالجملة يا اما استشهد بدل ان ينذل او عم يقاتل لسا بالمناطق المحررة او طلع برا سوريا ورفض يرجع يعيش تحت حكم الاسد

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