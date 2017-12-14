دي ميستورا يستجدي بوتين إقناع بشار الأسد بعدم إضاعة الوقت .. و هذا ما سيحصل في سوريا ” إن لم نتوصل إلى السلام “

دي ميستورا يستجدي بوتين إقناع بشار الأسد بعدم إضاعة الوقت .. و هذا ما سيحصل في سوريا ” إن لم نتوصل إلى السلام “

قال المبعوث الدولي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا في مقابلة مع التلفزيون السويسري العام “ار تي اس”، الأربعاء، إن الانتصار العسكري ليس “كافيا”، كما ثبت من الفوضى التي أعقبت في ليبيا سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

وأضاف دي ميستورا أنه بعد الانتصار العسكري الذي أعلنه بوتين في سوريا “لا بد من العمل فورا على اطلاق عملية سياسية تضم الجميع لكي يكون هناك دستور جديد وانتخابات جديدة”.

واعتبر أن على بوتين “إقناع الحكومة (السورية) بأنه لم يعد هناك من مجال لإضاعة الوقت”.

وأضاف المبعوث الأممي “يمكن أن يعتقد البعض أنه انتصر في حرب ميدانية، إلا أن الأمر مؤقت، ولا بد من كسب السلام، ولتحقيق ذلك لا بد من الشجاعة لدفع الحكومة اللي الموافقة على وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات جديدة بالتعاون مع الأمم المتحدة”.

وبعد أن أبرز خارطة لسوريا تتضمن مناطق انتشار قوات النظام وفصائل المعارضة والجهاديين قال “في حال لم نتوصل إلى السلام سريعا فإننا سنصل إلى تفتيت سوريا”. (AFP – REUTERS)