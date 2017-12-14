روسي يقطع يدي زوجته الشابة بسبب رغبتها في الطلاق منه

أقدم رجل روسي على قطع يدي زوجته ببلطة لأنها ترغب في الطلاق منه، ونجح أطباء الطوارئ في خياطة اليدين المقطوعتين مرة أخرى، بحسب ما ذكرته صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الروسية.

وأوضحت الصحيفة أن المرأة (25 عامًا) المنحدرة من مدينة سربوخوف القريبة من موسكو، وهي أم لطفلين، أخبرت زوجها (26 عامًا) برغبتها في الانفصال عنه، وفي أعقاب ذلك اقتادها الزوج إلى إحدى الغابات، وظل يعذبها هناك لأكثر من ساعة ثم قطع يديها مستخدمًا بلطة،

والغريب أن الرجل نفسه نقلها بعد ذلك إلى المستشفى، ثم سلّم نفسه للشرطة.

من جانبها، قالت متحدثة باسم المحكمة في مدينة سربوخوف، إن الرجل في حال إدانته، يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا لإلحاقه أذى بدنيًا وحشيًا بزوجته. ( DPA )