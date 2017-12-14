ريـال مدريد لن يفرط بنجمه بأقل من 90 مليون يورو

ريـال مدريد لن يفرط بنجمه بأقل من 90 مليون يورو

قالت صحيفة “كالتشو ميركاتو” إن رئيس نادي #ريال_مدريد الإسباني، #فلورنتينو_بيريز ، منفتح أمام رحيل نجمه الويلزي غاريث بيل عن الفريق.

وأضافت وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، أن بيريز لن يقبل بالتفاوض مع أي نادٍ يرغب التعاقد مع بيل بأقل من 90 مليون يورو.

وكانت تقارير ربطت بيل بالانتقال إلى مانشستر يونايتد أو فريقه السابق توتنهام، لكن إدارة مدريد فضلت بقاءه.