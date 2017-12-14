شركة نظامية تعلن عن طرح ” سيارات كيا مجمعة محلياً ” ( فيديو )

أعلنت شركة “إعمار موتورز” التابعة للنظام، الأربعاء، عن إطلاق سيارات “كيا” في السوق السورية بعد تجميعها في مصنعها بمدينة حسياء الصناعية في حمص.

ونقلت وكالة أنباء النظام عن وزير الصناعة “أحمد الحمو” قوله إن “هذه المشروعات تؤثر إيجابيا في إعادة دوران عجلة الإنتاج والنهوض بالصناعة الوطنية “لتعود المعامل إلى العمل بعقول وأيدي المستثمرين والعمال الوطنيين”.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة صروح الإعمار (تتبع لها إعمار موتورز)، سامر الفوز، إن الشركة تسعى لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل بالوصول بالمكونات المحلية لصناعة السيارات إلى نسبة تتجاوز الـ 40 بالمئة.

وقال مدير عام شركة صروح الإعمار علاء حميشو “إن شركة إعمار موتورز تشغل حاليا 5000 موظف لديها بشكل مباشر اضافة الى توفير آلاف فرص العمل غير المباشرة معتبرا أن المرحلة الاولى من صناعة السيارات تبدأ بالتجميع وتشكل ٢٥ بالمئة من عملية صناعة السيارات ككل خطة.. لكن شركة إعمار اعمار موتورز لديها خطة لتطوير هذه الصناعة محليا للوصول الى نسبة ادخال المكونات المحلية فيها الى ٤٥ بالمئة من خلال التعاقد مع شركات وطنية لتصنيع تجهيزات وقطع السيارات ما يسهم في تطوير هذه الصناعة في سوريا وتوطينها”.