صحيفة سعودية : ” فنان أمريكي يصنع لوحة للسلام و يهديها للملك سلمان “

قالت صحيفة “سبق” السعودية، الأربعاء، إن الفنان الأمريكي “ديفيد داتونا” أهدى لوحة فنية احتوت على جملة التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” لملك السعودية، وسلمها لمستشاره، أمير منطقة مكة، خالد الفيصل.

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب.

واستخدم “ديفيد” العدسات الإيجابية في اللوحة، بحيث يرى المشاهد آيات من القرآن الكريم من جميع السور من خلال النظارات، فيما تبدو علامة التوحيد واضحة للعيان، بحسب الصحيفة التي نقلت عن ديفيد قوله إن العمل في اللوحة استغرق من 6- 7 أشهر.