” ضاعت فرصة ذهبية ” .. دي ميستورا يعلنها على استحياء : النظام أفشل هذه الجولة من جنيف

” ضاعت فرصة ذهبية ” .. دي ميستورا يعلنها على استحياء : النظام أفشل هذه الجولة من جنيف

ابدى موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس اسفه لعدم حصول “مفاوضات حقيقية” في مباحثات جنيف الأخيرة حول سوريا متهما النظام بأنه لم ترغب حقيقة في الحوار.

وقال في مؤتمر صحافي في ختام الجولة الثامنة من المفاوضات السورية “لم نجر مفاوضات حقيقية (…) ولم أر الحكومة تسعى حقيقة للحوار، هذا مؤسف” متحدثا عن “اضاعة فرصة ذهبية”.

وقال دي ميستورا “رغم كثير من الجهود من فريقي، لم نحصل على مفاوضات حقيقية. لكن انجزنا مباحثات ثنائية” موضحا “لكن مع الحكومة لم نتباحث للاسف الا في موضوع واحد (..) الارهاب”.

ومنذ بداية مهمة الوسيط في 2016 نظم دي ميستورا ثماني جولات من المباحثات بلا نتيجة.

وردا على سؤال بشأن المراحل المقبلة قال الوسيط انه ينوي الدعوة الى جولة جديدة بجنيف في يناير 2018 وذلك بعد ان يبحث الامر مع مجلس الامن الدولي الاسبوع المقبل في نيويورك.

واضاف “اذا كانت الحكومة لا تريد بحث الدستور والانتخابات، ساكون قلقا جدا” في اشارة الى مسالتين اساسيتين كانتا على جدول اعمال الجولة الاخيرة التي كانت بدأت في 28 نوفمبر 2017.

وكان دي ميستورا طلب مساء الاربعاء في مقابلة مع قناة ار تي اس الروسية العامة من بوتين “ان يتحلى بالشجاعة” لاقناع الحكومة السورية بقبول تنظيم انتخابات “لكسب السلام”. (AFP)