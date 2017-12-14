علماء : نوعية الغذاء تؤثر على المزاج

نشر موقع “MedicalXpress” نتائج أبحاث علماء من #جامعة_بينغامتون الأمريكية، تؤكد تأثير الغذاء على الحالة النفسية للأشخاص في مختلف الأعمار.

فقد أجاب أشخاص من بلدان مختلفة على استبيان نشر على الإنترنت، وصفوا فيه عاداتهم الغذائية، والأطعمة التي يتناولونها وحالتهم النفسية.

وتبين للخبراء بعد تحليل النتائج، أن أمزجة الناس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، تتأثر إلى حد كبير باستهلاك اللحوم، وفق ما اوردت وكالة نوفوستي الروسية، فأكل اللحوم بشكل منتظم ومستمر يؤدي إلى تراكم المواد الكيميائية في الدماغ (في الدرجة الأولى السيروتونين والدوبامين)، التي تسبب الشعور بالرضا وتحسين المزاج. أما الشباب الذين يأكلون اللحوم أقل من ثلاث مرات ولا يمارسون الرياضة هم أكثر عرضة للاضطرابات النفسية.

كما تبين أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما، أكثر ميلا للامتناع عن تناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثل (الشاي الأخضر، الفاصولياء، الأرضي شوكي)، حيث تؤدي هذه الأغذية إلى تحييد تأثير (المؤكسدات) من جهة، وتؤدي أيضا إلى ضغوطات نفسية كبيرة مع التقدم في العمر.

يذكر أن العلماء البريطانيين كانوا قد اكتشفوا التأثير الإيجابي للرمان والعنب الأحمر بأنواعه إضافة إلى الفطر والعدس، على امتصاص الخلايا للعناصر الضارة أو التالفة الموجودة داخلها، ما يساعد في وقاية وعلاج العديد من أمراض الجهاز الهضمي بما في ذلك مرض السرطان.