علماء يحذرون من أطقم الأسنان

توصل علماء من الكلية الملكية في #لندن إلى أن أطقم #الأسنان البديلة تهدد مستخدميها بمرض سوء التغذية، لأنها تسبب نفس المشاكل التي يعاني منها من فقد أسنانه كليا ولا يستخدم البدائل، ففي الحالتين يتسبب سوء التغذية في إضعاف عضلات وعظام الفك مما يؤدي لإصابات وكسور خطيرة.

وقال وائل صبّاح أحد واضعي هذه الدراسة العلمية، وفق ما نقلت وكالة نوفوستي الروسية، إن “كفاح الأخصائيين في مجال طب الأسنان والصحة منصب إلى يومنا هذا على الإصابات الناجمة عن سوء التغذية، وسعيهم لإيصال فكرة الغذاء السليم المتوازن وإيضاح دور الأسنان في مشاكل الشيخوخة”.

وشملت الدراسة أكثر من 1800 شخص، يبلغ متوسط أعمارهم 62 عاما، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات: الأولى لأشخاص لا يزالون يملكون 20 سنا، ومجموعتين أخريين لمن فقدوا أسنانهم ويستخدمون الأطقم البديلة، أو من فقدوها ولا يستخدمون الأطقم.

وأظهرت النتائج بعد قياس مؤشر كتلة الجسم وحالة الأسنان والأنسجة والعظام أن وجود الأسنان الاصطناعية يزيد من خطر سوء التغذية بنسبة 32%.