في الصين .. متسولون يقبلون التبرعات عبر الدفع بالهاتف ! ( فيديو )

مع التطور الكبير في وسائل دفع ثمن السلع، ودخول #الهواتف_الذكية هذا المجال، يبدو أن المتسولين في #الصين ، لا يريدون أن يبقوا خارج نطاق هذا التطور، وبدأ بعضهم في قبول التبرعات عن طريق مدفوعات الهواتف المحمولة.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، مجموعة من الصور لمتسولين في مدينة جينان، بمقاطعة شاندونغ الصينية، في مناطق سياحية، وهم يحملون بطاقات مُشفرة، يمكن عبرها التبرع بالأموال بالهواتف الذكية، ونقلها إلى حساباتهم، حسب موقع أوديتي سنترال.