قريباً .. كعكات مميزة بنظام ثلاثي الأبعاد ! ( فيديو )

تخلت المهندسة المعمارية، دينارا كاسكو، عن وظيفتها الأصلية لتتفرغ لإشباع هوايتها وتحويل شغفها إلى مشروعها الاستثماري، واهتم موقعا “Business Insider” و”Futurism” برصد تجربة دينارا، التي تقوم بخبز كعكات مميزة الشكل والمذاق، باستخدام نظام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وتستخدم دينارا برامج كمبيوتر متخصصة لابتكار نماذج لقوالب كعك معقدة التصميم، وفقاً لقناة العربية السعودية، ثم تقوم بطباعتها بنظام ثلاثي الأبعاد، ويتم صب العجين في القوالب لصناعة الكعك.

وتعد دينارا، التي ذاع صيتها حول العالم، من الرواد الأوائل في هذا المجال، حيث بدأت في استخدام تقنية 3D قبل عامين. ولا تعد عناصر السبق والريادة وتوظيف التكنولوجيا هي أسباب شهرتها فقط، وإنما قطعت شوطاً طويلاً على طريق النجاح بفضل موهبتها في التصميم والمهارة في اختيار النكهات والمكونات والألوان المناسبة لكل تصميم من نماذجها المبتكرة.