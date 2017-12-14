كريستيانو رونالدو يطرق باب الرحيل مجدداً عن ريـال مدريد

كشفت تقارير إخبارية أن مهاجم #ريال_مدريد الإسباني، البرتغالي #كريستيانو_رونالدو ، يريد تقليل قيمة الشرط الجزائي في عقده لكي يرحل عن “الملكي”.

وأشار برنامج “El Chiringuito” التليفزيوني الإسباني إلى أن كريستيانو لم يعد يريد التفاوض مع الريال لتجديد عقده مجدداً، بل إنه يود ترك “الميرينغي”.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد كريستيانو نحو مليار يورو، علماً بأنه كان جدد عقده مع “الملكي” حتى 30 يونيو (حزيران) 2021.

يذكر أن كريستيانو (32 عاماً) فاز مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في مشواره. ( EFE )