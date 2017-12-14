مشفى تركي يحتجز مولوداً بريطانياً و يبتز الأهل بمبلغ هائل !

ذكر موقع “نيويورك بوست” أن القائمين على أحد المشافي التركية حاولوا احتجاز طفلة حديثة الولادة لابتزاز أهلها وإجبارهم على دفع مبلغ مالي كبير.

ووقعت الحادثة عندما قدمت أديل بليك وزوجها بريندون من #بريطانيا لقضاء إجازة في تركيا. ولسوء حظهم أصيبت المرأة الحامل بوعكة أجبرتها على الذهاب إلى أحد المشافي التركية وقضاء فترة تقارب ثلاثة أشهر إلى حين موعد الولادة، حيث وضعت طفلتها في نفس المشفى.

وبعد الولادة، وعندما قرر الأبوان أخذ طفلتهما ومغادرة المشفى ظنا منهم أن شركة التأمين التي أمنت رحلة طيرانهم إلى البلاد هي من سيتكفل بالتكاليف، رفض القائمون على المشفى تسليمهم الرضيعة وطالبوهم بدفع 134 ألف دولار، بحسب ما نقلت قناة العربية السعودية، ما دفع الزوجان إلى اللجوء إلى الشرطة والسلطات المحلية.

وبعد سجالات طويلة قامت شركة التأمين بدفع تعويض للمشفى قدره 5400 دولار ليستلم الأبوان الطفلة ويغادرا البلاد مصابين بالذهول من هول ما حدث.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من السياح الذين يقومون بشراء رحلات سياحية شاملة للتأمين الصحي، غالبا ما يتعرضون لمثل هذا النوع من المشاكل لعدم قراءتهم الدقيقة لشروط التأمين، وما يغطيه المبلغ الذي دفعوه قبل الرحلة، لذا ينصح خبراء السياحة دوما الجميع بالتدقيق في جميع البنود والخدمات التي تقدمها شركات التأمين قبل الذهاب في أي رحلة سياحية.