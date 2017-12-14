منظمة التعاون الإسلامي في القمة الطائرة باسطنبول : نرفض و ندين بأشد العبارات قرار ترامب حول القدس

أعلنت دول منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، اعترافها بالقدس الشرقية عاصمة لـ”دولة فلسطين”، وطالبت دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها، مؤكدة رفضها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي بيان ختامي، بعد قمة طارئة في إسطنبول، قال قادة دول منظمة التعاون الإسلامي: “نرفض وندين بأشد العبارات القرار الأحادي غير القانوني وغير المسؤول لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ونعتبره لاغيا وباطلا، واعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتقويضا متعمدا لجميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام، ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد السلم والأمن الدوليين”.

وأضاف البيان: “نؤكد مجددا على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف للأمة الإسلامية، ونجدد دعمنا المبدئي للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، ونشدد على مكانة مدينة القدس الشريف، في أفئدة وعقول الشعوب الاسلامية والمسيحية في العالم أجمع”.

وشدد قادة دول التعاون الإسلامي على التمسك “بالسلام العادل والشامل، القائم على أساس حل الدولتين، وعلى أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي اعتمدتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005، باعتباره خياراً استراتيجياً”، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحل. (CNN)