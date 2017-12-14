هندية تقتل زوجها و تجري جراحة تجميلية لعشيقها ليحل محله !

اتهمت امرأة وعشيقها في الهند بقتل الزوج وتغيير ملامح العشيق بعملية تجميل لمساعدته على انتحال شخصيته.

ودبرت الزوجة حالة الاعتداء على العشيق باستخدام مادة كاوية أصابته بحروق في الوجه أدخل على إثرها المستشفى.

ودفع والدا الزوج القتيل تكاليف المستشفى، لكن شقيقه شك في الأمر، وأبلغ الشرطة.

وأجرت الشرطة تحقيقات وفحصت بصمات أصابع المتهم فوجدتها غير متطابقة مع بصمات الزوج.

وألقت الشرطة القبض على الزوجة سوالتي ريدي ووجهت له وعشيقها تهمة قتل الزوج.

وقالت الشرطة لبي بي سي إن العشيق سيقبض عليه بعد أن ينتهي من العلاج ويغادر المستشفى.

ويعتقد أن الزوج، سوداكار ريدي، قتل ليلة 26 نوفمبر/تشرين ثاني، وجرى التخلص من جثته التي لم يعثر عليها حتى الآن.

وقالت الشرطة إن المرأة اعترفت بأنها وعشيقها قتلا زوجها.

وكان العشيق راجيش أجاكولو قد دخل المستشفى ليلة 28 نوفمبر/تشرين ثاني، وأخبرت المرأة أهل زوجها بتعرض ابنهم لهجوم بالحمض.

وقالت الشرطة إن الوالدين صدقا أن الشاب الذي يتلقى العلاج في المستشفى هو ابنهما، ودفعا ما قيمته حوال 8 آلاف دولار للمستشفى.

ولم يكشف النقاب عن المؤامرة حتى 9 ديسبمر/كانون أول، حين زار الشقيق المستشفى وساورته الشكوك فأبلغ الشرطة. (BBC)