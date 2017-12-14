هولندا : السجن لسوري ألقي القبض عليه بعد أن قام بـ ” اختطاف أطفاله ” من طليقته

هولندا : السجن لسوري ألقي القبض عليه بعد أن قام بـ ” اختطاف أطفاله ” من طليقته

طالب الادعاء في محكمة مدينة ألميلو الهولندية، بالسجن لمدة تصل إلى عشرين شهراً، ستة منها مشروطة، بحق اللاجئ السوري، الذي قام باختطاف أطفاله الثلاثة، من طليقته المقيمة في مدينة أنسخدي.

وسائل إعلام هولندية قالت، الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المحكمة ستنطق بحكمها في 22 من الشهر الحالي.

وكان اللاجئ السوري المقيم في قرية سلاخهارن، في زيارة لأطفاله في مدينة أنسخدي، وفي بعد مغادرة الأم للمنزل، قام الأب بأخذ الأطفال دون إذنها، لتعود وتكتشف أنهم قد غادروا.

وتم حينها البحث عن الأطفال على نحو واسع، حيث تم نشر صورهم وبثت القضية في برنامج تلفزيوني، قبل أن يتم العثور على الأب والأطفال في قطار في هنغاريا قرب الحدود مع رومانيا.

وعند الحدود مع رومانيا لم يستطيعوا التعريف عن أنفسهم للتفتيش في القطار، وفي بحث إضافي تبين أن هناك مذكرة بحث بحقهم.

وتم احتجاز الرجل وتسليمه للسلطات الهولندية، حيث ما يزال محتجزاً منذ ذلك الوقت، وتم حينها إيواء الأطفال في هنغاريا وإعادتهم لأمهم في هولندا لاحقاً.

وبحسب المدعي العام، فإن الرجل مذنب بأخذه الأطفال من أمهم، ولأن الأطفال أعمارهم أقل من 12 سنة، فذلك أمر يُعاقب عليه القانون، حيث كانت أعمار الأطفال حين خطفهم سنتان وأربع وخمس سنوات.

وقال المدعي العام:” تم فجأة إخراج الأطفال من محيطهم الذي يثقون به، وأخذهم بعيداً عن أمهم، ذهبوا بدون تحضير للسفر، وقطعوا الكثير من الكيلومترات بظروف ليست جيدة”.

ويعتقد المدعي العام أن فترة السجن لعشرين شهراً، من بينها ستة أشهر مشروطة، مناسبة للرجل.

وخلال فترة اختبار لثلاث سنوات، يجب على الرجل أن يلتزم بشروط استثنائية، ومنها اعتقاله واحتجازه مباشرة إذا تواصل مع الأطفال.

وتم تجريد الأب من سلطته على أطفاله، وحرمانه من حق زيارتهم.

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