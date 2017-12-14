هولندا : مكتب الإحصاء المركزي يكشف عن عدد ” الفتيات السوريات الصغار اللواتي أصبحن أمهات ” العام الماضي

كشف المكتب المركزي للإحصاء، في هولندا، عن انخفاض أعداد الأمهات الصغار، واللاتي يبلغن من العمر ما بين 15 إلى 20 عاماً، إلى النصف خلال السنوات الـ 15 الماضية، حيث بلغ عدد الأمهات اللاتي وضعن أطفالاً خلال العام الماضي 1492.

وقالت صحيفة “ألخمين داخبلاد” الهولندية، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، نقلاً عن المكتب، إنه مع بداية هذا القرن كان العدد حوالي 3500، وإن معظم الأمهات اللاتي حصلن على طفل في العام الماضي، بلغت أعمارهن بين الـ 18و 19 عاماً، و95 أم كانت أعمارهن 16 أو أقل.

وأضافت أنه بنسبة 3.2 بالألف من الفتيات، فإن هولندا هي صاحبة أقل نسبة من حيث عدد الأمهات الصغيرات مقارنة مع الدول الأوربية، كما أن الدنمارك والسويد لديهم أيضاً نسبة قليلة من الأمهات الصغيرات.

وارتفعت النسبة إلى حوالي عشرة أضعاف لدول كبلغاريا التي وصلت إلى 41، ورومانيا التي وصلت إلى 36، فيما بلغت النسبة في بريطانيا 15 بالألف، وفي ألمانيا 7.9 بالألف.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة قامت خلال السنوات الـ 15 الماضية، بالكثير من التوعية، وقد انخفضت أعداد الفتيات اللواتي أصبحن أمهات صغار، بداية القرن الحالي، خصوصاً في المدن الكبيرة، كروتردام، ودينهاخ.

وبلغ عدد الفتيات السوريات الصغار اللاتي أصبحن أمهات حوالي 92 فتاة خلال العام الماضي، من إجمالي ألفي فتاة تقريباً، أما الأتراك فكانت نسبتهم 2 بالألف خلال العام الماضي، و1.7 بالألف عام 2015، فيما وصلت نسبة الأمهات المغربيات الصغار إلى 2.3 بالألف لعامي 2015 و 2016.

المصدر : Algemeen Dagblad