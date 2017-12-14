وزير الاستخبارات الإسرائيلي يدعو ولي العهد السعودي لزيارة إسرائيل

دعا يسرائيل كاتز وزير الاستخبارات الإسرائيلية، الأربعاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى زيارة إسرائيل، مؤكدا أهمية دور المملكة العربية السعودية في المنطقة وأن بإمكانها مع الولايات المتحدة قيادة مبادرة للسلام، وذلك في مقابلة مع موقع “إيلاف” السعودي.

وقال كاتز: “أدعو (العاهل السعودي) الملك سلمان بن عبدالعزيز لتوجيه دعوة زيارة إلى (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وأدعو ولي العهد السعودي إلى أن يأتي هنا لزيارة إسرائيل”.

وجاءت دعوة كاتز في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل والولايات المتحدة عاصفة إدانات لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد الملك سلمان، في كلمة أمام مجلس الشورى السعودي، الأربعاء، على أن المملكة تستنكر وتأسف للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال إن القرار يمثل “انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي”.

وكانت المملكة العربية السعودية أطلقت مبادرة عربية للسلام عام 2002 لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول والعربية، ولكن إسرائيل لم تقبل هذه المبادرة. (CNN)