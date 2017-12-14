4.4 مليار يورو حجم التجارة بين مصر و ألمانيا في 9 أشهر

4.4 مليار يورو حجم التجارة بين مصر و ألمانيا في 9 أشهر

أكد وزير التجارة والصناعة ال​مصر​ي، طارق قابيل، أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية زخماً سياسياً واقتصادياً غير مسبوق على جميع الأصعدة وكل محاور التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين باعتبارهما دولتين محوريتين بقارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية، إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا كبيراً خلال الفترة الأخيرة حيث تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 حاجز الـ5.5 مليار يورو كما سجل 4.4 مليار يورو خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير المصري مع وزير التجارة الألماني، ماتياس مشنيج، على هامش مشاركتهما بالمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس إيرس.