CNN : مواجهة بين مقاتلات أمريكية و روسية في سوريا !

CNN : مواجهة بين مقاتلات أمريكية و روسية في سوريا !

كشفت مصادر عسكرية أمريكية، لـCNN، الخميس، أن مقاتلتين أمريكيتين من طراز “F 22” أطلقتا طلقات تحذيرية واعترضتا 3 طائرات عسكرية روسية خلال مواجهة استمرت عدة دقائق في سماء سوريا.

وقالت المصادر إن هذه المواجهة وقعت بعدما عبرت الطائرات الروسية نهر الفرات في سوريا محلقة شرق خط منطقة “تخفيف حدة النزاع”، الذي يفصل بين الطائرات الروسية وطائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” في سوريا.

وأضافت المصادر أن المقاتلتين الأمريكيتين أطلقتا طلقات تحذيرية خلال اعتراض طائرتين روسيتين من طراز “Su 25” بعد عبورهما للخط الفاصل عدة مرات.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول أن مقاتلة روسية أيضا من طراز “Su 35” شاركت أيضا في هذه المواجهة وأنها استمرت “عدة دقائق”. وأضاف المصدر أن ضباط التحالف الدولي تواصلوا مع نظرائهم الروس عبر خط ساخن بشأن المواجهة. (CNN)