ألمانيا : الشرطة تقبض على محتال سرق مجوهرات و أموالاً من تسعينية !

داهمت الشرطة الألمانية منزلاً في مدينة هامبورغ، وألقت القبض على شخص مطلوب، بتهمة النصب والاحتيال.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، الخميس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن وحدة شرطة اعتقلت شخصاً في شقته، بعد تسليم نفسه طوعاً، قبل اقتحام الشقة عنوة.

الشخص الذي يدعى رولدولف، وهو ألماني من أصل كازاخستاني، كان ضالعاً في عمليات نصب واحتيال، بعد انتحاله صفة شرطي.

وآخر عمليات المقبوض عليه كانت سرقته لمسنة عمرها 92 عاماً، حيث اتصل بها، كما هو معتاد في معظم عمليات الاحتيال، وطلب منها أن تجهز مجواهراتها وأموالها في المنزل، لأخذها من قبل الشرطة إلى مكان آمن، وبالفعل قامت السيدة بذلك، وفي الصباح التالي قدم رودولف، وأخذ ممتلكات السيدة.

في اليوم التالي تلقت المسنة اتصالاً آخر، طالبها فيه رودولف بسحب خمسة آلاف يورو، وقامت بتسليمه إياها مع بطاقة البنك.

بعد أن روت المسنة القصة لإحدى قريباتها، قامت فوراً بإبلاغ الشرطة، والتي باشرت تحقيقاتها فوراً، إلى أن وصلت إلى المتهم، ووجدت في شقته عدة مصاغات ومجوهرات ومبالغ مالية.

وقالت الصحيفة إن الشرطة حققت نجاحاً كبيراً، خاصة أنها قامت في الأسبوع نفسه، باعتقال عدة أشخاص آخرين، يعملون في المجال ذاته.

وارتفع عدد حالات النصب من قبل “الشرطة المزورة”، إلى 1772 حالة هذا العام، بعد أن كان 615 في العام الماضي، و 63 فقط في عام 2015.

المصدر : BILD