ألمانيا : عمال نظافة يلقون بمشرد كان نائماً داخل ” حاوية ” في شاحنة جمع النفايات

قام عمال نظافة برمي مشرد في شاحنة قمامة عن الطريق الخطأ، في مدينة نورنبيرغ، بولاية بافاريا.

وقال موقع “شبيغل أونلاين” الألماني، الجمعة (8/12)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن عمال نظافة قاموا، أثناء عملهم بإفراغ حاويات القمامة في شاحنة النفايات، برمي مشرد في الشاحنة، متسببين له بإصابات خطيرة.

العمال لم يلحظوا أن المشرد كان نائماً في في الحاوية، وبحسب الشرطة فإن العمال انتبهوا لأصوات استغاثة أثناء قيادة الشاحنة، بعد إفراغ الحاويات فيها، وعلى إثر ذلك قاموا بإيقاف الشاحنة وإطفائها.

وأثناء بحثهم لم يجدوا شيئاً، لكن بعد تفريغهم للمحتويات، وجدوا المشرد البالغ من العمر41 عاماً.

وقالت الشرطة إن المشرد حاول أن يجعل من الحاوية مأوى له، هربا من البرد القارس في الخارج.

المصدر : Spiegel