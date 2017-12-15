اعتقال سوري بتهمة قتل سيدة و رجل سوريين طعنا بالسكين في هولندا ( فيديو )

اعتقال سوري بتهمة قتل سيدة و رجل سوريين طعنا بالسكين في هولندا ( فيديو )

اعتقلت السلطات الهولندية سورياً، بعد حوادث طعن انتهت بمقتل شخصين، في مدينة “ماسترخت”، يوم الخميس.

وذكرت هيئة الإذاعة الهولندية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن أول حادثة طعن وقعت مساء الخميس، بعد مشاجرة في شارع بوتسارت، وانتهت بمقتل رجل وهروب الفاعل.

وبعد دقائق، وقعت حادثة طعن أخرى على بعد مئات الأمتار، ونتج عنها مقتل امرأة، وجرح ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم المتهم الذي ألقي القبض عليه.

واعتقلت السلطات السوري المتهم (37 عاماً)، في مسجد بالمدينة، ويجري التحقيق معه لمعرفة الأسباب التي دفعته للقيام بفعلته.

ولم تتمكن الشرطة بعد -بحسب المصدر- من معرفة العلاقة التي تربط المتهم بالجرحى الآخرين.

وذكرت السلطات أنه سيتم لاحقاً الكشف عن هويات المتهم والضحايا.

ونقلت الهيئة عن سكان الحي الذي شهد الحوادث، قولهم إن المرأة الضحية هي أم سورية تعيش في هولندا منذ عام ونصف العام.

وسمعت فتاة من الحي طرقاً شديداً على باب، ثم رأت المرأة تفتح ليقوم المتهم بطعنها وإصابة جار آخر أراد مساعدتها مع شخص ثان.

ونقل المتهم بعد اعتقاله إلى المستشفى مع المصابين الآخرين، وأكدت الشرطة أن “لا خلفية إرهابية للحادثة”.