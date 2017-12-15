الإمارات : مقيم خليجي يحاول معاشرة طليقته تحت التهديد بـ ” الساطور ”

تنظر محكمة جنايات #دبي ، في دولة #الإمارات ، بقضية عاطل خليجي، يبلغ 47 عامًا، هدد مطلقته بالقتل بالساطور؛ إذا لم تعاشره، كما أتلف سيارة دورية أمنية؛ أثناء محاولة ضبطه.

وفي التفاصيل، وفق ما اوردت صحيفة الإمارات اليوم، كشفت المجني عليها، 43 عامًا، أنها كانت في منزلها بعد مغادرة أطفالها للمدرسة، حين فوجئت بالمتهم يطرق باب المنزل، ويطلب معاشرتها جنسيًا، لكنها رفضت فتح الباب، وشاهدته من خلال الزجاج يحمل ساطورًا، كما شاهدت أمام ملحق المنزل مشروبات كحولية، مبينة أنه عاد وطرق الباب عدة مرات، وكان في حالة هياج، ثم وجه إليها شتائم وهددها بالقتل؛ إذا لم تعاشره.

وقال شاهد من شرطة دبي، إنه كان على رأس عمله في دورية أمنية، حين ورده بلاغ عن مشكلة في أحد المنازل، وحين توجه إلى هناك، ضبط المتهم، وأثناء جلبه للدورية الأمنية، ركل الباب الخلفي للدورية عدة مرات، حتى أتلفها كليًا، وكانت تنبعث منه رائحة مشروبات كحولية.