الاتحاد الأوروبي : موقفنا لم يتغير تجاه القدس .. و ملتزمون بحل الدولتين

الاتحاد الأوروبي : موقفنا لم يتغير تجاه القدس .. و ملتزمون بحل الدولتين

قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القدس “لم يتغير” وأن قادة الاتحاد ملتزمون بحل الدولتين، وذلك في أعقاب القرار الأمريكي المثير للجدل بالاعتراف بتلك المدينة عاصمة لإسرائيل.

ونشر توسك تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الخميس قال فيها : “إن قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون مجددا التزامهم القوي بحل الدولتين، وفي هذا السياق فإن موقف الاتحاد الأوروبي حول القدس يظل بدون تغيير”.

وينص حل الدولتين على وجود دولة إسرائيلية وأخرى فلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب، مع تسوية وضع القدس عبر المحادثات المباشرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار عاصفة دبلوماسية الأسبوع الماضي عندما أعلن القدس عاصمة لإسرائيل وقرر نقل سفارة بلاده هناك.

وقالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إن هذه الخطوة “مقلقة للغاية”، وتنطوي على “إمكانية إعادتنا إلى الوراء إلى الأوقات الأكثر قتامة”.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت موجيريني إن دول الاتحاد الأوروبي لن تنقل سفارتها، بعد زيارة نادرة لبروكسل من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوائل العام المقبل. (DPA)