الاتحاد الاوروبي يوافق على تمديد العقوبات بحق روسيا

وافق قادة الاتحاد الاوروبي الخميس على ان يمددوا لستة اشهر العقوبات الاقتصادية المشددة بحق روسيا لضلوعها في النزاع الاوكراني، وفق ما اعلن رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك.

وكتب توسك على موقع تويتر ان “الاتحاد الاوروبي موحد لتمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا”.

وليكون نافذا، يحتاج القرار الذي اتخذ في قمة في بروكسل الى مصادقة الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي رسميا على ان يتم ذلك على الارجح اعتبارا من الاسبوع المقبل، وفق متحدث باسم استونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي حتى نهاية ديسمبر.

وتطال هذه العقوبات مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع وشركات نفطية روسية وتحظر على الاوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا.

وكانت هذه العقوبات فرضت في صيف 2014 في ذروة الازمة الاوكرانية، بعد بضعة اشهر من ضم موسكو للقرم والذي اعقبه هجوم المتمردين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا.

وردت موسكو يومها بفرض حظر على المنتجات الزراعية الاوروبية. (REUTERS)