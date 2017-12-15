الحوثيون : اتهام إيران بإمدادنا بصاروخ محاولة لإلهاء العرب عن قرار القدس

نفى متحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية الخميس، اتهامات أمريكية لإيران بإمداد الحوثيين بصاروخ أطلق باتجاه السعودية الشهر الماضي قائلاً إنها محاولة لصرف الانتباه عن قرار واشنطن الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف المتحدث عبد الملك العجري على حسابه على موقع تويتر، “بعد ثلاث سنوات من الحرب أمريكا تعثر فجأة على أدلة تدين إيران بدعم الحوثيين.”

“أمريكا لم تعثر في كل الصواريخ التي أطلقت من اليمن على أي دليل. الآن فقط شافتها! القصة واضحة بدهم يعلموا للعرب حكاية يتلهوا بها عن حكاية القدس وبدل ما يتوجه الغضب نحو إسرائيل نلوح بالبعبع الإيراني”.

كانت الولايات المتحدة قدمت الخميس وللمرة الأولى، أجزاء مما قالت إنها بقايا أسلحة إيرانية جرى إمداد الحوثيين المتحالفين مع طهران بها. ووصفت واشنطن الأمر بأنه دليل حاسم على أن طهران تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

ونفت إيران إمداد الحوثيين بهذه الأسلحة ووصفت الخميس ما عرضته الولايات المتحدة بأنه “ملفق”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أثار الغضب في العالمين العربي والإسلامي ومخاوف بين حلفاء واشنطن الأوروبيين وكذلك روسيا. (REUTERS)