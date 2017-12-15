” السورية للطيران ” ترفع أسعار تذاكرها بنسبة 100 %

قالت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، إن الشركة السورية للطيران رفعت أسعار تذاكر السفر عبر طيرانها من دون سابق إنذار وبنسبة مئة بالمئة، ما أدى إلى تلقي أبناء محافظة الحسكة، ولاسيما الفقراء منهم والمضطرين قسراً للسفر بالطيران صفعة جديدة ومؤلمة.

ووفقاً للسعر الجديد وصلت تسعيرة التذكرة للشخص الواحد إلى 40 ألفاً و7 ليرات سورية من القامشلي إلى دمشق وبالعكس، وهذا ينطبق على الطلبة والعسكريين والأطفال والرضع وحتى المعوقين الذين رُفعت أسعار دعم تذاكرهم أيضاً بموجب قرار السورية الجديد إلى ذات النسبة المئوية.

ونقلت الصحيفة عن مدير المؤسسة السورية للطيران مصعب أرسلان قوله، إن التسعيرة السابقة كانت بسبب عدم وجود أي طريق إلى الحسكة إلا جواً، فتم اتخاذ قرار بتخفيض التسعيرة إلى 20 ألفاً وتوحيد التسعيرة، وتشجيعاً لشركات الطيران الخاصة للتقيد بالتسعيرة تم إعفاؤهم من الخدمات الأرضية ومنحهم وقوداً بأسعار مماثلة لأسعار الشركة السورية, وأشار أرسلان إلى وجود شكاوى كثيرة كانت ترد بسبب عدم تقيد الشركات الخاصة بالتسعيرة، وتقاضيهم مبالغ إضافية.

وبعد عودة الطريق البرية للعمل أصبح طريق دمشق القامشلي مفتوحاً وبسعر 14 ألف ليرة للراكب فتم الاقتراح على الوزارة لإلغاء قرار توحيد الأسعار وأصبح السوق محكوماً بمبدأ العرض والطلب، منوهاً إلى أنه تمت الموافقة على الاقتراح من الوزارة واللجنة الاقتصادية.