الصين تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، إنّ بكين تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية في حدود عام 1967.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية “لو كانغ” الذي أوضح في مؤتمر صحفي، أنّ بلاده تدعم قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن وضع مدينة القدس.

وأشار كانغ إلى أنّ الصين تتفهّم القلق الذي ينتاب البلدان الإسلامية بخصوص القدس.

كما أعرب عن أمله في بدء محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بأقرب وقت ممكن.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب متلفزٍ من البيت الأبيض، الاعتراف رسميًا بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، ما أثر حالة من الغضب العربي والإسلامي، وسط قلق وتحذيرات دولية.

وعقدت منظمة التعاون الإسلامي، قمة طارئة أمس الأربعاء بمدينة إسطنبول، ودعا بيانها الختامي جميع دول العالم إلى الاعتراف بالقدس الشرقية المحتلة، عاصمة لدولة فلسطين. (ANADOLU)