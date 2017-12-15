الممثل الأمريكي جورج كلوني يقدم 14 مليون دولار لأصدقائه المقربين !

قدّم الممثل الأمريكي #جورج_كلوني لأربعة عشر من رفاقه المقربين مبلغ مليون دولار نقدًا في عام 2013، كما سدد الضرائب عن هديته، وذلك بحسب أحد أصدقائه.

وكشف صديق كلوني المقرّب راندي غيربر عن سخاء كلوني في حلقة بثّت مؤخرًا في برنامج “Headliners” التابعة لقناة “MSNBC” الأمريكية، موضحًا أن هناك مجموعة من الأشخاص يطلق كلوني عليهم اسم “الأولاد The Boys”، وأن الممثل الأمريكي اتصل به، وقال، وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز: “ضعوا علامة تذكيرية ليوم الـ27 من أيلول/ سبتمبر 2013، الجميع قادم لمنزلي لتناول وجبة عشاء”.

وعندما وصلوا إلى منزل كلوني، الذي يعد ممثلًا ومخرجًا حائزًا على جائزة أوسكار، أشار غيربر إلى أنه كانت توجد حقيبة سفر سوداء لكل فرد على الطاولة، وبدأ النجم الهوليودي يقول: “اسمعوا، أنا أرغب بأن تعلموا أيها الرفاق ما تعنونه لي وما تعنونه في حياتي، قدمت إلى لوس أنجلوس ونمت على أريكتكم، أنا محظوظ جدًا في حياتي لوجودكم جميعًا فيها، ولا يمكن أن أكون حيث أنا اليوم دون وجودكم جميعًا، لذلك كان لزامًا علي طالما مازلت على قيد الحياة أن أرد لكم بعضًا من أفضالكم علي، ولذلك أرغب بأن تقوموا جميعًا بفتح حقائبكم”.

ووفقًا لصديق كلوني كان مبلغ مليون دولار أمريكي من فئة الـ20 دولارًا موضوعة في كل حقيبة، وحصل كل واحد من “الأولاد” الـ14 على مليون دولار، كل فرد منّا! وكنّا في صدمة ونتساءل “ما هذا”.

وأُكد لغيربر نقلًا عن كلوني حينها: “أعلم أننا جميعًا مررنا بأوقات صعبة، وبعضكم لا يزال يمر بهذه الأوقات، لا داعي للقلق على أطفالكم، ليس لديكم ما يدعو للقلق، كما تعلمون بسبب “الدراسة”، ولا داعي لأن تقلقوا حيال سداد الرهن العقاري الخاص بكم”.

وقال غيربر إنه حاول رفض تقبل هدية المليون دولار؛ لكن كلوني قال ردًا عليه “إن لم تأخذ المليون دولار، لن يحصل أحد على الميلون المخصص له”.