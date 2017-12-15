بالفيديو .. صيني يتدلى من الطابق 24 لينجو من حريق ضخم في منزله

نجا صيني من الموت بأعجوبة، بعد اندلاع حريق ضخم في منزله، ما دفعه إلى التدلى من نافذة في الطابق 24 من المبنى، محاولاً دخول منزل يقع في طابق أسفل.

وفي المشاهد المصورة بهاتف محمول، يظهر الرجل، وهو يتدلى على حافة منزله، ويحاول كسر زجاج منزل في الطابق الأدنى، قبل أن يتدخل رجال الإطفاء، ويفتحوا له النافذة، ليصل إلى بر الأمان، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.