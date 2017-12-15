بوتين : ترامب يحظى بثقة الأمريكيين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بثقة الأمريكيين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي.

وتطرق الرئيس الروسي، في المؤتمر الأخير من نوعه خلال ولايته الثالثة، إلى الاتهامات الأمريكية بتدخل بلاده في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2016.

وأوضح أن تلك الاتهامات “باطلة واختلقتها معارضة ترامب لإسقاط الشرعية عن نشاطه وهذا ما يدهشني”، في إشارة إلى منافسته الديمقراطية بالانتخابات هيلاري كلينتون.

واعتبر أن من يقومون بذلك “يضرّون بلادهم من الداخل ولا يحترمون مواطنيهم ممن اختاروا ترامب”، بحسب موقع قناة “روسيا اليوم” المحلية.

وتابع قائلاً مع “احترامي للمعارضة الأمريكية، فإن شعبية ترامب حقيقة لا يمكن إنكارها”.

كما تطرق، خلال مؤتمره الموسع الذي يغطيه أكثر من 1500 إعلامي روسي وأجنبي لهذا العام، إلى موضوع الانتخابات الرئاسية ببلاده، قائلا “سأخوضها بصفتي مرشحاً مستقلاً”.

ورداً على سؤال حول برنامجه الانتخابي، جدد الرئيس الروسي التأكيد على أنه سيعبر عن رؤيته المستقبلة لبلاده، من دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل. (ANADOLU)