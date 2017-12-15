تركيا : اعتقال شابة حاولت تهريب صديقتها داخل ” حقيبة ” عبر معبر حدودي ! ( فيديو )

اعتقلت الشرطة التركية، شابة جورجية، حاولت تهريب صديقتها، داخل حقيبة كبيرة، من خلال معبر سارب الحدودي، بين تركيا وجورجيا.

وقالت صحيفة “جمهورييت” التركية، الأربعاء (6/12)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشابة حاولت الدخول من خلال المعبر إلى تركيا، إلا أن ارتباكها وحجم الحقيبة التي كانت بحوزتها، آثار شكوك الجمارك، ودفعهم لتفتيش الحقيبة، ليتفاجؤوا بوجود شابة آخرى داخلها.

وتبين خلال التحقيق معهما أن إحدى الشابتين منعت سابقاً من دخول تركيا، ولذلك حاولت صديقتها تهريبها داخل الحقيبة.

وتم تسليم الشابتين لإدارة الاستخبارات والجمارك.