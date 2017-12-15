دراسة : التدخين يجعلك أقل جاذبية في عيون الجنس الآخر

يتجاهل مدخنو السجائر التحذيرات الصحية بإقناع أنفسهم أن تلك العادة السيئة تمنحهم مظهرًا جذابًا ومتحضرًا.

ولكن دراسة بريطانية جديدة، كشفت أن تدخين السجائر يجعلك أقل جاذبية وإثارة في عيون الجنس الآخر، وفقًا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبحسب الصحيفة، طلب معدو الدراسة من أكثر من 500 شخص أن يختاروا أكثر التوائم جاذبية بينهم شقيق/ شقيقة يدخن السجائر، والآخر لا يدخنها.

ووجد الرجال أن النساء اللاتي لا يدخن أكثر جاذبية، وذلك في ثلثي الحالات، بحسب ما ذكرت شبكة إرم نيوز، فيما اعتبرت النساء الرجال الذين لا يدخنون أكثر جاذبية وإثارة بنسبة 68%، أثناء توقيت الدراسة.

وقال البروفيسور إيان بنتون فواك، وهو مؤلف مشارك في الدراسة من جامعة بريستول البريطانية: “المظهر مهم جدًا للأشخاص، خاصةً الشباب؛ لذا يمكننا استخدام تلك النتائج كأساس في المستقبل لمنع الناس من التدخين”.