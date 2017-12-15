زلاتان إبراهيموفيتش يجدد هجومه على غوارديولا بعد ديربي مانشستر

شهدت العلاقة بين اللاعب السويدي #زلاتان_إبراهيموفيتش والمدرب الإسباني #بيب_غوارديولا حلقات من الخلاف وعدم التفاهم خلال الفترة التي قضاها الأول بين صفوف #برشلونة .

ورغم أنه لم يرغب في الدخول في صراع جديد مع غوارديولا بعد وصوله إلى إنكلترا في الموسم الماضي، والانضمام إلى مانشستر يونايتد، أطلق إبراهيموفيتش تصريحات نارية بعد موقعة أولد ترافورد يوم الأحد الماضي التي شهدت فوز مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا 2/1 على “الشياطين الحمر” بقيادة جوزيه مورينيو في مسابقة الدوري الإنكليزي.

وتحدث إبراهيموفيتش في تصريحات نقلتها عنه صحيفة “ذا صن” البريطانية عن كيفية رحيله عن برشلونة، حيث قال: “إنه (غوارديولا) لم يكن المدرب الأسوأ الذي عملت تحت إمرته، ولكنه بكل تأكيد كان الأقل رشدًا وذلك لأن الرجل هو من يعمل على حل مشكلته”.

وأضاف: “لقد قلت لغوارديولا إنه يضحي باللاعبين من أجل ميسي، وقد أخبرني أنه يتفهم ما أقول، بعد ذلك أجلسني على مقاعد البدلاء في المباراة التالية ثم في المباراتين التاليتين أيضًا”.

وتابع النجم السويدي قائلًا: “لقد اعتقدت أنه قام بحل المشكلة على هذا النحو، بعد ذلك امتنع عن الكلام معي أو النظر إليّ، لقد كنت أدخل غرفة خلع الملابس فيخرج هو منها، وكنت أذهب للقائه فأجده ذهب إلى مكان آخر، لقد أدركت حينها أن هناك شيئًا لا علاقة له بكرة القدم”.

وأكمل إبراهيموفيتش قائلًا: “لم يقم بحل مشكلته معي، أتذكر في يومي الأول (في برشلونة) أنه قال لي إن لاعبي برشلونة لا يأتون إلى المران في سيارة فيراري أو بورش”.

واختتم اللاعب الدولي السابق قائلًا: “لقد أصدر حكمه عليّ، ولكن إذا لم تكن تعرف شخصًا ما فإنك لا يمكن أن تصدر حكمك عليه، لقد كانت لي تجربة معه ولا أعرف شيئًا عن تجارب الآخرين، ولكنني قرأت أن نفس الشيء حدث مع ماريو ماندزوكيتش وصامويل إيتو”. ( DPA )