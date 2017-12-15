صحيفة تركية : الشرطة تعتقل سوريين بينهم نساء حوامل بتهمة التسول ( فيديو )

اعتقلت الشرطة التركية، الأربعاء، 18 لاجئاً سورياً، بينهم نساء حوامل، بمدينة أنطاليا، في إطار عملية أمنية لمكافحة التسول.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الجهات الأمنية تحركت بناءً على شكاو عدة وصلت من مواطنين أتراك، حول انتشار ظاهرة تسول الأطفال بشارع جمهورييت، بمدينة أنطاليا.

وتمكنت الشرطة من اعتقال 18 سورياً، بينهم نساء حوامل، وأطفال، وتم إرسالهم إلى مديرية الأمن العام في المقاطعة.

وتم تسليم المعتقلين لمديرية الهجرة في المدينة، بعد التحقق من هوياتهم، ومن ثم تم إرسالهم إلى أحد مخيمات اللاجئين.