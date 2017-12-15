علماء يتوصلون إلى معرفة ” لغة الدجاج ” و يؤكدون انه يتكلم كالبشر

علماء يتوصلون إلى معرفة ” لغة الدجاج ” و يؤكدون انه يتكلم كالبشر

طوَّر علماء أمريكيون واختبروا مترجماً فريداً من نوعه من لغة #الدجاج إلى اللغة البشرية، وأنشأ العلماء بنك بيانات خاصة لـ “كلمات” الدجاج؛ ومن ثم تم فرزها وفقاً لأهميتها وربطها بطريقة معينة.

وانضم إلى الدراسة خبراء في التعلم الآلي من معهد جورجيا للتكنولوجيا، فقد وضعوا خوارزمية خاصة “تحول” أصوات الدجاج إلى أصوات تشبه اللغة البشرية، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، ووجد العلماء أن الدجاج “يتحدث” كالبشر، من حيث طابع ونوع الصوت، ويعتمد ذلك على البيئة المحيطة، حتى إن الدجاج يرفع صوته في المواقف العصبية.

الجدير بالذكر أن الحديث لا يجري هنا عن مترجم بكل معنى الكلمة؛ بل هو برنامج يحلل سلوك الطيور، خاصة الأصوات التي تصدرها؛ إذ يتم مقارنة النتائج وإرسال إشارات إلى أجهزة الكمبيوتر الموجودة في المداجن؛ وذلك ليتمكن العلماء من إطالة عمر الدجاج وخفض تكاليف احتوائها.