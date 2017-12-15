قريباً .. الهاتف الذكي سيكون مفتاح سيارتك

أعلنت الشركة الأمريكية لتأجير السيارات “أفيس”، عن تعاونها مع الشركة الرائدة في مجال تصنيع السيارات الألمانية “كونتينينتال” لتقديم خدمة مميزة لعملائها.

وذكرت أفيس أنها ستقدم للعملاء خدمة تأجير السيارات دون مفتاح، كجزء من برنامج تجريبي يجري في مدينة كانساس سيتي، وقامت الشركة بتجهيز بعض سياراتها بتقنية “Key-as-a-Servic” التي تقدمها شركة كونتينينتال، والتي تتيح للمستخدمين قفل وفتح السيارة بالاعتماد على الهاتف الذكي وتطبيق أفيس فقط.

ولا يتطلب نظام كونتينينتال، إجراء تغييرات كبيرة في هيكل السيارة أو داراتها الكهربائية، وهذا يعني أنه من السهل دمج هذه التقنية في أي علامة تجارية وأي موديل، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، وقال لاري دي شون، الرئيس التنفيذي لشركة أفيس في بيان رسمي: “إن شراكتنا مع كونتينينتال تساعدنا على توفير الجيل القادم من حلول النقل وتضع حجر الأساس في مجال تأجير السيارات دون مفتاح”.

ولم تكشف أفيس، التي قدمت لعملائها في العام الماضي إمكانية اختيار السيارة التي يراد تأجيرها عبر تطبيق على الهاتف المحمول، عن خططها بشأن البرنامج التجريبي لهذه التقنية أو عن التاريخ المحدد لطرح استخدامها رسميا، إلا أنه سيتم عرض هذه التقنية الجديدة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “CES 2018″، الذي سينعقد الشهر المقبل في لاس فيغاس.