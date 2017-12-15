مؤسس ” تلغرام ” يستقر في دبي هرباً من الضرائب !

قرر مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي “VK” الروسية وتطبيق التراسل ” #تلغرام ” بافيل دوروف الإقامة الدائمة في إمارة #دبي .

وافتتح دوروف مكتبه في الدور الـ23 لإحدى ناطحات السحاب الواقعة في المنطقة الاقتصادية الحرة “Dubai Media City”. ونقلت وكالة “بلومبرغ” عنه قوله: “تعجبي هذه المدينة”.

وقال دوروف إن السبب الرئيسي لخياره هو عدم وجود الضرائب في تلك المنطقة، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم، وأوضح أن قراره “مبدئي، لأن الكثيرين في الغرب لا يفهمون مدى ضغط الضرائب عليهم حيث يدفعون نصف الأرباح، ما يعني أنكم مضطرون للعمل لصالح الحكومة لـ 180 يوما كل عام”.

وفي تعليقه على العوائق التي قد يواجهها الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة قال دوروف: “لست مثليا، كما أني لست من عشاق الكحول ولحم الخنزير. لذلك لا تهمني مثل هذه المشاكل”.

وأعلن أيضا أنه لا يعتزم بيع شركته Telegram Messenger LLP رغم تلقيه عروضا من جهات في وادي السيليكون ببيعها مقابل 5 مليارات دولار.

يذكر أن مؤسسة “روس كوم نادزور” (الرقابة على الاستهلاك) الروسية طالبت، في يوليو الماضي، شركة Telegram Messenger LLP بتقديم المعلومات اللازمة لفك شفرة مراسلات مستخدمي تطبيق “تلغرام”. وبعد رفض دوروف تقديم تلك المعلومات فرضت محكمة “ميشانسكي” في موسكو على الشركة غرامة قدرها 800 ألف روبل، ما يعادل نحو 13 ألف دولار.