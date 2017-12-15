محمد صلاح يشارك ميسي و رونالدو في النسخة القادمة من مسلسل ” كابتن ماجد “

أعلن المؤلف الياباني يوتشي تاكاهاشي، صاحب شخصية “كابتن ماجد”، عن عودة الكارتون الأشهر عالمياً بداية من السنة المقبلة بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم “روسيا 2018” التي ستقام في الفترة بين 14 يونيو (حزيران) و14 يوليو (تموز) المقبل.

وأشارت مجلة شونين جامب اليابانية المهتمة بأخبار الرسوم المتحركة، إلى أن “كابتن ماجد” سيعود من جديد مع رفاقه بالمنتخب الياباني للمشاركة في مونديال روسيا 2018، وذلك بعد صُنع 24 حلقة جديدة من المسلسل، سيتم تقسيمها إلى 12 حلقة في كل جزء.

وأكدت الصحيفة أن المسلسل سيتضمن تصفيات كأس العالم والفرق المتأهلة للمونديال، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، حيث سيمثل كل منتخب بصورة قائده مما يعني ظهور محمد صلاح بجانب كل من ليونيل ميسي ، وكريستيانو رونالدو في أحداث المسلسل الذي يُعرف باسم “كابتن تسوباسا” في جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن آخر الأجزاء الخاصة بالمسلسل الشهير طُرحت قبل مونديال 2002 الذي أقيم في كوريا واليابان، وتوجت به البرازيل على حساب ألمانيا، ليعود بعد 16 عاماً من الغياب قبل مونديال روسيا 2018.