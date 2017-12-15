مسعود أوزيل يفضل مانشستر يونايتد على برشلونة

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن نجم #آرسنال الإنكليزي، الألماني #مسعود_أوزيل ، قد يفضل الانتقال لمانشستر يونايتد ليكون مع مدربه القديم، البرتغالي جوزيه مورينيو، على الانضمام لبرشلونة الإسباني.

ولعب أوزيل تحت إمرة مورينيو، عندما كان الأخير مدرباً لريال مدريد، قبل أن يرحل كلاهما إلى إنكلترا ولكن إلى أندية مختلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الفائز بكأس العالم مع المنتخب الألماني في 2014 قد يفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد على العودة إلى إسبانيا مع برشلونة.

وسينضم إذا ما انتقل إلى النادي الكاتالوني إلى قائمة اللاعبين الذين لعبوا لصالح قطبي الكرة الإسبانية، لكن سيسعى المدير الفني لآرسنال، الفرنسي آرسن فينغر، للقيام بمحاولة أخيرة للاحتفاظ بأوزيل (28 عاماً)، رغم رفض النادي تلبية مطالب اللاعب المالية التي اشترطتها للتجديد.

وطلب النجم الألماني تقاضي 300 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي كشرط لتجديد تعاقده مع النادي الإنكليزي.

ويواجه آرسنال بشكل أكبر من جميع منافسيه تحدياً كبيراً في قضية رفع أجور لاعبيه، ويتشابه أوزيل في موقفه هذا مع زميله التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي طالب أيضاً بزيادة راتبه.

وإذا ما قرر أوزيل الرحيل فإن هذا سيكون بشكل مجاني، مما يعني أن مانشستر يونايتد يمكنه الحصول على خدماته بدون الاضطرار لدفع قيمة الشرط الجزائي وتخصيص هذه الأموال لعقد صفقات أخرى. ( DPA )